В Подмосковье 35-летний мужчина надругался над девочкой и обронил паспорт

В Подмосковье 35-летний мужчина надругался над 10-летней девочкой. На месте преступления насильник обронил паспорт – личность преступника быстро установили и задержали.

Подробности сообщает mk.ru.

Изнасилование произошло в одном из городов Московской области 25 мая. Третьеклассница была с друзьями на речке. Спустя время дети потеряли подругу и позвали взрослых.

Девочку нашли в кустах без одежды. Издание уточняет, что преступник оглушил ее ударом по голове и надругался.

На месте он обронил паспорт. Судя по документу, насильник родом из Омска.

Девочка сейчас в больнице, ее состояние очень тяжелое. Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, она считается неблагополучной. Родители часто выпивают, младший ребенок гуляет во дворе один, другие дети тоже предоставлены самим себе.

Старший брат, узнав о случившемся, плакал. Он молил Бога, чтобы сестра не умерла.

Ранее сообщалось, что 16-летнюю школьницу дважды изнасиловали в пункте выдачи заказов маркетплейса в Ленобласти.