В Петербурге женщина определила смерть соседа сверху по падающим с потолка опарышам. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 22 июня местная жительница обратилась в полицию и заявила, что ее пожилой сосед сверху не выходит на связь. Также она пожаловалась на падающих с потолка опарышей и трупный запах, доносящийся из квартиры пенсионера.

Сообщается, что за два дня до обращения женщины сотрудники правоохранительных органов посетили квартиру мужчины. Тогда они увезли тело хозяина жилья. К слову, на теле умершего не были обнаружены следы насильственной смерти.

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