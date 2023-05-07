В Петербурге школьника-инвалида не смогли спасти три бригады скорой помощи
Мальчику-инвалиду, проживающему в Колпине (город в составе Колпинского района города Санкт-Петербург) первый раз стало плохо вечером 5 мая. Обратив на это внимание, его мать немедленно вызвала скорую.
Медики, осмотрев маленького пациента, ограничились общими советами по лечению и уехали. Назавтра мать заметила, что ребёнку становится хуже и снова была вынуждена позвонить в больницу. Однако и в этот раз бригада медиков госпитализировать парня отказалась, освободив его от занятий в школе.
Вечером этого же дня мальчик совсем ослаб и родители забили третью по счету тревогу. Когда скорая приехала по вызову, было уже поздно. Четвероклассник скончался.
Telegram-канал 78 news сообщает, что обстоятельства трагического инцидента выясняются, тело направлено в морг для установления точной причины смерти.