В петербургской подземке начали появляться вагонные педофилы

Полицейские Санкт-Петербурга задержали в метро подозрительного россиянина.

Жалобы на него поступили от пятнадцатилетний девочки. Оказалось, мужчина приставал к ней в вагоне.

Как сообщает издание Фонтанка.ру, мужчина, судя по всему, заметил девочку по дороге к метро, спустился за ней, а затем зашёл за ребенком в поезд на станции «Площадь Александра Невского».

По данным источника, подозреваемого нашли за считанные минуты благодаря детальному описанию внешности. Мужчина оказался жителям небольшого городка в Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля 2023 года в Северной столице случилось несколько схожих инцидентов.

Ранее мы писали об обнаженном мужчине, расхаживающим возле учебного заведения на проспекте Раевского.

О подозрительном россиянине сообщил отец одиннадцатилетней девочки.