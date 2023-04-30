В петербургской подземке начали появляться вагонные педофилы
Полицейские Санкт-Петербурга задержали в метро подозрительного россиянина.
Жалобы на него поступили от пятнадцатилетний девочки. Оказалось, мужчина приставал к ней в вагоне.
Как сообщает издание Фонтанка.ру, мужчина, судя по всему, заметил девочку по дороге к метро, спустился за ней, а затем зашёл за ребенком в поезд на станции «Площадь Александра Невского».
По данным источника, подозреваемого нашли за считанные минуты благодаря детальному описанию внешности. Мужчина оказался жителям небольшого городка в Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце апреля 2023 года в Северной столице случилось несколько схожих инцидентов.
Ранее мы писали об обнаженном мужчине, расхаживающим возле учебного заведения на проспекте Раевского.
О подозрительном россиянине сообщил отец одиннадцатилетней девочки.