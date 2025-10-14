В Петербурге 19-летний геймер убил друга молотком и ножом и сдался полиции

В Петербурге 19-летний геймер сознался в убийстве друга, с которым учился в одном классе. Тело нашли в множественными ножевыми ранениями и шестью травмами головы. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, юноша позвонил в полицию и рассказал, что жестоко расправился с приятелем. Труп обнаружили в квартире на улице Среднерогатской. Предварительно, удары подозреваемый наносил ножом и молотком. Причем, как сообщил он сам, делал он это намеренно.

Предположительно, у парня может быть маниакальное расстройство. Уточняется, что в квартире он вел себя невменяемо и пытался покончить с собой. В своих соцсетях геймер публиковал кровавые видео, сделанные при помощи ИИ, и делился, что у него плохие намерения. Источник отметил, что обвиняемый принимал антидепрессанты, но бросил.

Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее пьяный мужчина разрубил винтом пятиклассницу.