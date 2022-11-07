16:22, 07 ноября 2022
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В Пермской области из-за разлива ртути эвакуировали школу
Разлив металла в учебном заведении ЗАТО Звездный (военный городок в Пермской области) повлек за собой эвакуацию всей школы.
Ртуть была обнаружена в учебном классе, а также в мужском и женском туалетах в корпусе А местной школы.
По сообщениям региональных СМИ, в данный момент помещения обрабатывают, в то время как учащиеся и педагоги отправлены по домам.
Все уроки в школе отменены в срок до 14 ноября.
Откуда жидкий метал оказался в корпусе средней школы предстоит выяснить сотрудникам санэпидемслужбы.
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Источник:https://ura.news/news/1052601096
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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