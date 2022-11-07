В Пермской области из-за разлива ртути эвакуировали школу

Разлив металла в учебном заведении ЗАТО Звездный (военный городок в Пермской области) повлек за собой эвакуацию всей школы.

Ртуть была обнаружена в учебном классе, а также в мужском и женском туалетах в корпусе А местной школы.

По сообщениям региональных СМИ, в данный момент помещения обрабатывают, в то время как учащиеся и педагоги отправлены по домам.

Все уроки в школе отменены в срок до 14 ноября.

Откуда жидкий метал оказался в корпусе средней школы предстоит выяснить сотрудникам санэпидемслужбы.

ФОТО: https://ru.freepik.com/