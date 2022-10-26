В Новосибирске школьник с роднёй избил инвалида до сотрясения мозга

В Новосибирске 14-летний школьник и его мать напали на инвалида с умственной отсталостью и избили до сотрясения мозга. У каждой из сторон своя версия конфликта.

ЧП произошло 19 октября в Первомайском районе города. Драку снял прохожий – он запечатлел, как подросток тащит взрослого человека за куртку, его оттаскивают, а затем на того же мужчину набросился кто-то еще.

С полученными в ходе конфликта травмами он отправился на медосвидетельствование. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Было написано заявление в полицию.

Потерпевший заявил, что родители школьника много лет издеваются над ним. По его словам, ребенок продолжил их дело: пишет гадости, натравливает других детей. Тогда он договорился встретиться с ним около магазина, чтобы поговорить. Сначала оппоненты ругались, а потом началась драка.

У матери учащегося другая версия: по ее словам, мужчина обещал надругаться над сыном и постоянно караулил возле школы. Возле магазина она оказалась после звонка сына – он, якобы, позвонил за помощью.

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