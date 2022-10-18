В Новороссийске девушка оголилась и встала в непристойную позу перед «Кутузовым»

В Новороссийске эпатажная блогерша встала в непристойную позу и сняла брюки на фоне крейсера «Михаил Кутузов», попросив друзей сфотографировать в таком виде. Ей грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей.

25-летняя девушка не стыдится своего поступка. По ее словам, смысла в нем не было.

Россиянка заявила, что снимок, привлекший внимание, «случайный» и, якобы, был украден.

Крейсер «Михаил Кутузов» пришвартован на вечную стоянку в Новороссийске, с 2002 года он открыт как корабль-музей. Он был спущен на воду в 1952 году и введен в эксплуатацию в 1955-м. Длина корабля составляет 210 метров.

ФОТО: Ivanov Viktor/East News