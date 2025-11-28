В Нижегородской области сотрудницу детсада обвиняют в издевательствах над воспитанниками

В Нижегородской области родители пожаловались на воспитателя детского сада, которая совершала противоправные действия в отношении детей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Стало известно, что сотрудница одного из дошкольных учреждений города Городец обвиняется в том, что наносила серьезные травмы своим воспитанникам. В частности, по заверениям родителей, у детей были зафиксированы сломанные фаланги пальцев, ожоги и синяки.

По словам одной из родительниц, воспитательница насильно накормила ее сына морковной запеканкой, которую тот не ест, что вызвало у мальчика рвоту.

Городецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ — «истязание». Правоохранители дадут правовую оценку работе сотрудников учреждения.

К делу также подключился глава Городецкого района Александр Муров, который заявил о планах организовать родительское собрание. Он пообещал, что с педагогом будет прекращено сотрудничество, если обвинения подтвердятся.

