В Нижегородской области пятилетний мальчик утонул на уроке по плаванию

Маленький мальчик утонул в бассейне в городе Кстово Нижегородской области. Трагедия произошла во время занятий с частным мастером, которая арендовала дорожку в бассейне «Волжский берег».

По данным следствия, 5-летний ребенок остался без присмотра взрослых на несколько минут. Этого хватило, чтобы он упал в воду и потерял сознание. Когда малыша увидели, сразу же вытащили и попытались реанимировать, но было уже поздно, спасти ребенка не удалось.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту произошедшего возбуждено дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование причин трагедии взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как отмечает портал NN.ru, во время тренировки с детьми занимались два инструктора. При этом неизвестно, сколько всего малышей было на занятии.

Ранее мы писали, что 22-летняя туристка из Москвы утонула в банном чане во время отдыха на Камчатке. Девушка заселилась в одну из турбаз, расположенных на Халактырском пляже. Вечером она купалась в банном чане, но внезапно перестала подавать признаки жизни. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.