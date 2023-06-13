В музее Хургады выставят акулу, из которой извлекли голову и руки российского туриста

Акулу, которая растерзала 23-летнего российского туриста в Хургаде, выставят в музее. Предварительно хищницу мумифицируют.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его информации, из желудка акулы извлекли голову, руки и грудь россиянина. Остальные фрагменты нашли в море.

Рыбаки забили хищницу до смерти, после чего акулу забрали и решили сделать из нее экспонат морского музея Хургады.

Власти курорта утверждают, что это единственный случай нападения акулы на туриста в 2023 году.

По данным ТАСС, останки туриста переданы специализированной компании, которая доставит их в Россию. Дипломаты находятся на связи с отцом погибшего. Власти Египта выразили соболезнования семье. Поддержку оказывают в том числе простые египтяне. Несмотря на потерю сына, мужчина не имеет претензий к властям страны.

Ранее мы писали, что тело российского туриста отказались выдать родственникам. Акула настолько изуродовала туриста, что его невозможно опознать. В Хургаде находится отец погибшего – трагедия случилась у него на глазах.