15:15, 08 апреля 2023
1 мин.
В Москве злоумышленники избили продавца, помещавшего украсть три шоколадки
В Москве покупатели украли три шоколадки и избили галошей продавца.
Фото: freepik
В продуктовом магазине на улице Клязьминской в Москве продавец выкладывала товар на стеллаж. Заметив нескольких покупателей, которые хотят украсть шоколадки, женщина сделала замечание.
Злоумышленники разозлились и ударили галошей продавца по лицу. Потом кинули в нее упаковку риса. Продавец позвонила в полицию, после чего получила ещё один удар и потеряла сознание.
Сотруднице была оказана медицинская помощь. Врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб. Злоумышленников ищет полиция.