В Москве злоумышленники избили продавца, помещавшего украсть три шоколадки

В продуктовом магазине на улице Клязьминской в Москве продавец выкладывала товар на стеллаж. Заметив нескольких покупателей, которые хотят украсть шоколадки, женщина сделала замечание.

Злоумышленники разозлились и ударили галошей продавца по лицу. Потом кинули в нее упаковку риса. Продавец позвонила в полицию, после чего получила ещё один удар и потеряла сознание.

Сотруднице была оказана медицинская помощь. Врачи диагностировали сотрясение мозга и ушиб. Злоумышленников ищет полиция.