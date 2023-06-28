В Москве ученица десятого класса выпила бутылку шампанского и попала в больницу

В Москве школьница выпила бутылку шампанского и попала в больницу. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, 27 июня ученица 10 класса гуляла по городу в компании друзей. Внезапно к подросткам присоединился неизвестный мужчина и предложил девушке алкогольный напиток. На протяжении вечера школьница пила из подаренной бутылки. Это привело к тому, что ее самочувствие резко ухудшилось: она упала и не могла подняться.

Потерпевшую госпитализировали в местную больницу с острым отравлением алкоголем. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

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