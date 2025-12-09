В Москве найдена избитой пропавшая накануне 33-летняя модель из Краснодара

В Москве найдена пропавшая накануне модель из Краснодара Анжелика Тартанова. Девушку обнаружили в одной из столичных больниц.

По данным Telegram-канала Baza, Анжелика поступила в реанимацию в тяжелом состоянии и была без сознания, но позже пришла в себя. Основные травмы пришлись на голову. У нее отек и ушиб головного мозга. Состояние модели оценивается как крайне тяжелое.

Также Telegram-каналу SHOT стало известно, что для удаления одной из гематом врачам пришлось провести девушке трепанацию черепа. Напомним, что 33-летняя модель из Мостовского района Кубани перестала выходить на связь 28 ноября. Родные обратились в полицию.

В столицу Анжелина переехала несколько лет назад и смогла построить неплохую карьеру. Она снималась для обложек журналов, посещала кастинги и успешно вела свой блог. Более недели назад она перестала публиковать материалы в своих соцсетях.

По словам сестры модели, она полгода встречалась с неким Дмитрием, у которого в Москве свой строительный бизнес. Однако она никогда не делилась подробностями их отношений с семьей и не показывала избранника никому из близких.

Родные уверяют, что после пропажи Анжелины молодой человек не отвечал на звонки и никак не участвовал в поисках. Стало известно, что накануне они поругались и девушка планировала съехать от него. Поэтому семья сразу заподозрила в исчезновении Тартановой ее возлюбленного.

Прийдя в себя, Анжелика рассказала, как попала в больницу. По словам потерпевшей, мужчина избил ее еще 23 ноября. Это произошло в квартире. Она уточнила, что злоумышленник наносил ей удары по голове, в результате чего она потеряла сознание.

Известно, что у пострадавшей есть 16-летний сын от предыдущего брака. Парень живет в Краснодаре. Два года назад у Анжелины умерла мама.

