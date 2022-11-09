В Москве продан кусок торта за два миллиона рублей

На домашнем аукционе в честь 30-летия Леры Чекалиной кусок именинного торта был продан за 1,7 млн рублей

День рождения блогерши еще долго будут вспоминать своим мужьям завистливые тусовщицы московского бомонда.

Филипп Киркоров и Валерий Меладзе, Константин Ивлев и Гоар Аветисян, Artik и Мот, - кто только не поздравлял в этот день одного из самых успешных экономистов России (Лера имеет красный диплом экономического факультета МГУ, она – магистр экономики, вы не знали?).

Впрочем, зарабатывает девушка не юриспруденцией, а блистательными интернет-марафонами на тему снижения веса и косметики.

Зажигала публику Катя Варнава, время от времени поперчивая сладкие слова острым сквернословием.

Гвоздем программы многие посчитали аукцион, во время которого кусок торта со стола именинницы был продан за 1,7 млн рублей.

Говорят, все ведущие блогеры страны, так или иначе, отметились на звездной тусовке.

Ну, кроме, разве что недосягаемого лидера российского интернета Like Nastya, которая, заработав в свои четыре года 18 миллионов долларов, укатила вместе с родителями в Майами.

Там она, по слухам, ворует пирожные со стола мамы и папы.