В Москве преподавательницу йоги обманули в брачном агентстве почти на 11 миллионов рублей

Преподавательницу йоги обманули в брачном агентстве почти на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает издание mk.ru.

Известно, что в 2021 году 42-летняя жительница Москвы пыталась обрести личное счастье, вот почему она обратилась за помощью в одно агентство. Сотрудница заведения за небольшой период времени выманила у женщины 10 миллионов 890 тысяч рублей. После этого аферистка скрылась.

Инструктор по йоге незамедлительно обратилась к правоохранительным органам и обвинила «сваху» в мошенничестве. На днях аферистку удалось задержать.

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