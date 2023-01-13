В Москве новогодняя гирлянда разорвалась в руках у 3-летней девочки

Драматическая история приключилась в одном из районов столицы: при попытке включить ёлочную гирлянду произошло короткое замыкание.

Все случилось внезапно - трехлетняя девочка просто захотела зажечь на вечнозелёном дереве праздничные огоньки, однако контакт закоротило и в квартире чуть не вспыхнул пожар.

Прибежавшие на крики взрослые обнаружили, что рука малышки покрылась слоем копоти и в немедленно вызвали плачущему ребенку скорую помощь.

Прибывшие на место специалисты сделали девочке кардиограмму и поспешили заверить родственников, что здоровью их чада ничто не угрожает.

Любопытно, что сам осветительный прибор был куплен не с рук, а в специализированном магазине, причем буквально за несколько дней до инцидента.

Надеемся, что относительно магазина, распространяющего пожароопасные радости будут предприняты соответствующие меры.