В Москве новогодняя гирлянда разорвалась в руках у 3-летней девочки
В Москве трехлетнюю девочку чуть не убило ёлочное украшение .
Драматическая история приключилась в одном из районов столицы: при попытке включить ёлочную гирлянду произошло короткое замыкание.
Все случилось внезапно - трехлетняя девочка просто захотела зажечь на вечнозелёном дереве праздничные огоньки, однако контакт закоротило и в квартире чуть не вспыхнул пожар.
Прибежавшие на крики взрослые обнаружили, что рука малышки покрылась слоем копоти и в немедленно вызвали плачущему ребенку скорую помощь.
Прибывшие на место специалисты сделали девочке кардиограмму и поспешили заверить родственников, что здоровью их чада ничто не угрожает.
Любопытно, что сам осветительный прибор был куплен не с рук, а в специализированном магазине, причем буквально за несколько дней до инцидента.
Надеемся, что относительно магазина, распространяющего пожароопасные радости будут предприняты соответствующие меры.