В Москве найден склад оружия с паспортом на фамилию Кадыров

Полиция устроила обыск в московской квартире по заявлению самого собственника.

Заявление в полицию на 16-летнего подростка написала мать мальчика, которая переживает за будущее ребенка и свою безопасность.

Полиция среагировала, после чего изъяла из квартиры на юго-западе столицы механическую часть запала УЗРГМ, корпус гранаты «Ф-1», травматический пистолет, 20 патронов, 2 взрывпакета, 7 дымовых шашек, 2 сигнальные ракеты, реактивный патрон, нож и 13 бутылок с кислотой.

Также в квартире был найден чужой паспорт с фамилией Кадыров 1973 года рождения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Фото: Freepik