14:56, 11 ноября 2022
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В Москве двадцать подростков отравились газом в политехническом колледже
Два десятка молодых людей получили отравление летучими взвесями в политехническом колледже на северо-востоке Москвы.
В медицинское учреждение района, где произошел инцидент, поступило обращение от целого курса учащихся техникума П.А. Овчинникова.
«На Бибиревской улице, дом 6 на тошноту и резкую головную боль жалуются сразу 20 подростков», - подтверждают источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что около здания припаркованы несколько машин скорой помощи, полиция и служба газа.
Причина утечки пока не выявлена, однако пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://tass.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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