В Москве двадцать подростков отравились газом в политехническом колледже

Два десятка молодых людей получили отравление летучими взвесями в политехническом колледже на северо-востоке Москвы.

В медицинское учреждение района, где произошел инцидент, поступило обращение от целого курса учащихся техникума П.А. Овчинникова.

«На Бибиревской улице, дом 6 на тошноту и резкую головную боль жалуются сразу 20 подростков», - подтверждают источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что около здания припаркованы несколько машин скорой помощи, полиция и служба газа.

Причина утечки пока не выявлена, однако пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь.