В Москве девочка проглотила металлический бур на приеме у стоматолога

В подмосковных Мытищах врачи-стоматологи приступили к плановой процедуре пломбирования зуба у юной девушки .

Готовя ротовую полость к операции, доктор аккуратно начал снимать с зубов эмаль, слегка поврежденную кариесом. Прибор выскользнул из рук врача и угодил в горло молодой пациентке, которая рефлекторно проглотила металлическую насадку.

Сообщается, что размер приспособления - около полутора сантиметров, а на одном его конце закреплен небольшой шарик.

Помощники врача попытались оказать ребенку первую помощь, вызвав у малышки рвотный рефлекс, но это не помогло и несчастной вызвали неотложку.

В детской хирургии, однако, врачей, девочку и ее семью поспешили успокоить - рентгеновский снимок показал, что инструмент ушел в желудочно-кишечный тракт, а не остался в дыхательных путях.

Здоровью пациентки ничего не угрожает – через какое-то время инородное тело должно выйти естественным путём.

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