В Москве бабушка дала внучке таблетки и нашла ее с остановившимся сердцем

В Москве у 17-летней девочки остановилось сердце, пока она была в туалете. Перед этим бабушка дала внучке таблетки от боли в животе.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Девочка жаловалась на самочувствие с вечера 24 октября. Она проживала с бабушкой – та нашла некий препарат и предложила девочке.

Около 5 часов утра внучка пошла в туалет и долго не выходила. По сообщению источника, забеспокоившаяся родственница открыла дверь и увидела лежащую на полу внучку. Она вызвала скорую.

Прибывшие медики смогли реанимировать несовершеннолетнюю, у которой произошла остановка сердца. Ее доставили в реанимацию.

Известно, что у госпитализированной в легких скопилась жидкость. Почему так произошло, еще предстоит выяснить. Причины происшествия уточняются.

Ранее в Тюмени учительница начальных классов умерла на рабочем месте. Предварительно известно, что женщина жаловалась на проблемы с сердцем.