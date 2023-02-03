В московском парке обнаружен клад с украденными миллионами

Тюменское дело 2018 года многие называют «кражей века».

Тогда сотрудники Сибирского банка реконструкции и развития похитили из хранилища и пронесли мимо охраны 9 спортивных сумок, в которых лежали дензнаки на сумму 560 миллионов рублей.

Вскоре выяснилось, что непосредственными исполнителями хищения были Дмитрий Мануилов, Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов, а также и.о. председателя банка Инесса Бранденбург, имевшая доступ в хранилище.

Срезу после кражи преступники разбежались кто куда, причем Бранденбург, получившая от заказчика – тогдашнего совладельца банка Григория Романюты – вознаграждение в размере 100 млн. рублей, улетела в Испанию.

Летом 2022 года Интерпол выдал Инессу сотрудникам МВД и ФСИН РФ. К этому времени остальные преступники уже были задержаны и осуждены. (Похитители получили по 3 и 4 года заключения). Сейчас предприимчивая женщина идет навстречу следствию, чтобы по возможности также смягчить свою участь.

Она указала место, где все это время была зарыта часть похищенных средств. В одном из лесопарков ЮЗАО на глубине 30 см был обнаружен пластиковый пакет с пачками евро на общую сумму 100000 евро (примерно 7 млн 695 тыс. рублей).

Остается определиться с получателем денег: в настоящее время у Сибирского банка реконструкции и развития отозвана лицензия.