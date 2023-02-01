В московском метрополитене произошел взрыв сотового телефона

Инцидент произошел в 9.45, в поезде, следовавшим от станции «Севастопольская» к станции «Нахимовский проспект».

На подходе к станции в руках у одного из пассажиров внезапно взорвался айфон. Трубка заискрила, из нее повалил едкий дым.

Испуганные пассажиры сообщили об угрозе возгорания машинисту, однако состав уже выкатывался на станцию.

Мужчина выронил горящий телефон на пол, но как только открылись двери, кто-то из пассажиров вытолкнул гаджет из вагона, и тот провалился на пути и соприкоснулся с контактным рельсом, - сообщает МК.ru.

Подоспевшие сотрудники станции извлекли искореженный и вздувшийся айфон, после чего состав продолжил путь. Никто из пассажиров не пострадал.

Самовозгорания телефонов последних поколений – не редкость.

В конце прошлого года трубка взорвалась в кармане шестиклассницы в одной из столичных школ.

Эксперты советуют обращать внимание на состояние батарей гаджетов: их перегрев из-за слишком долгой подзарядки является одной из главных причин самовоспламенения.

Взрыв телефона также может спровоцировать удар о твердую поверхность.