«В метре от малышей»: в Екатеринбурге огромные крысы атакуют детский сад

У детского сада, расположенного во одном из дворов Екатеринбурга уже несколько лет живут полчища крыс.

Животные облюбовали крупную помойку, находящуюся буквально в нескольких метрах от забора воспитательного учреждения.

Ошарашенные родители пребывают в шоке: «Крысы в метре от малышей бегают. Мы уже несколько раз сообщали в управляющую компанию. Реакции – никакой, а крыс все больше и больше... и они огромные» .

В самом детском саду о ситуации тоже осведомлены, однако сделать ничего не могут.

«К нам на участок они не забегали, к счастью, однако на ужасную помойку рядом кто только не жаловался. Чуть ветер подует – весь мусор летит к нам», - разводят руками дирекция сада.

Как сообщает информационный портал «Е1», двор обслуживает УК «Верх-Исетская». В диспетчерской службе компании сказали, что заявок на травлю крыс к ним в последнее время не поступало.