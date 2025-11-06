В Магнитогорске труп мужчины завернули в ковер и оставили возле подъезда

Полиция города Магнитогорск задержала мужчину, который убил своего знакомого и попытался скрыть следы преступления, спрятав труп в ковре.

Как рассказали правоохранители изданию «Вечерний Магнитогорск», о злодеянии стало известно после сообщения о теле, завернутом в ковер и оставленном около подъезда жилого дома. Выехавшие на место сотрудники оперативно-следственной группы осмотрели территорию, опросили свидетелей и установили предметы подозреваемого.

Предполагаемый убийца был задержан в течение 50 часов в одном из поселков города. Им оказался ранее судимый гражданин, сообщили в местном УМВД.

В ходе допроса задержанный объяснил, что между ним и товарищем произошел конфликт, когда они распивали спиртные напитки. В ходе ссоры он нанес жертве серию ударов, которые привели к смерти знакомого.

Он также признался, что хотел скрыть следы преступления, для чего завернул труп в ковер и попытался вывезти. Однако его заметил сосед, поэтому он просто оставил труп у парадной и скрылся.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Задержанный в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания», — добавили в ведомстве.

