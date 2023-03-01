В Магнитогорске ледяной сугроб сорвался с крыши и травмировал годовалого ребенка

Инцидент произошел 27 февраля около четырех часов вечера на улице Октябрьской.

С крыши дома (по другой версии, с балкона четвертого этажа) сорвался ледяной сугроб. Внизу в этот момент проходила молодая женщина с годовалым сыном.

Удар пришелся по малышу, которого скорая сразу же увезла в городскую больницу.

«Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает», - рассказали журналистам в городском Центре охраны материнства и детства Магнитогорска, однако он по-прежнему находится в отделении травматологии.

Мать малыша обратилась в полицию, Следственный комитет начал сбор информации. Сейчас он проверяет записи видеокамер, чтобы определить степень вины управляющей компании, в чьем ведении находится дом.

Прокуратура обратилась ко всем автомобилистам, проезжавшим в районе 16.00 по Октябрьской улице с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, которые могут пролить свет на происшествие.