В Ленобласти женщину затолкали в машину и отвезли в лес после просьбы прикурить. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, похищение произошло 25 июня возле продуктового магазина. Тогда местная жительница попросила у водителя иномарки прикурить. В ответ на просьбу он затолкал потерпевшую на заднее сиденье авто и поехал в сторону леса. Как выяснилось, в машине находился еще один мужчина.

К счастью, на помощь к потерпевшей пришел ее знакомый, ставший свидетелем произошедшего. Сумев вовремя сориентироваться, он догнал похитителей и позвонил в полицию.

После своего спасения девушка написала заявление в полицию.

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