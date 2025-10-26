В Ленобласти нашли колбу с останками младенца в формалине. Об этом сообщает 78.ru.

В Кировском районе Ленинградской области в одном из СНТ нашли жуткую находку. Местные жители обнаружили в лесополосе сосуд, залитый формалином. Внутри находились останки младенца.

Находку передали правоохранителям. Известно, что колба с мумифицированным телом пролежала в земле около 10 лет. Вероятно, сосуд был одним из учебных экспонатов либо принадлежал частному коллекционеру, так как раньше участки в СНТ выделялись сотрудникам здравоохранения.

Сейчас тело находится в морге. Правоохранители проверяют, кто мог быть владельцем находки.

