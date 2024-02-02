В Ленобласти многодетная мать 4 года спала с мумией «без вести пропавшего» мужа

В Ленинградской области многодетная мать на протяжении четырех лет спала с мумией супруга, которого все это время считали без вести пропавшим. Оказалось, что женщина скрыла его смерть и спрятала в доме тело. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным источника, россиянин скончался в 2020 году. Тогда он серьезно поругался с женой и, получив от нее проклятия и пожелания смерти, внезапно скончался. Будучи обиженной, мать четырех детей не придала этому значения и оставила супруга лежать, посчитав, что он притворяется. А через некоторое время, когда дочь начала расспрашивать про отца, она замотала труп в одеяло, закрыла в комнате и запретила в семье упоминать его в разговорах.

Так с мумией россиянка прожила несколько лет, пока 1 февраля домой не пришел инспектор подразделения по делам несовершеннолетних детей. Проверяя условия проживания детей, он заметил в кровати мумию человека и сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов.

После случившегося были начаты проверки. Многодетную мать поместили в психиатрическую больницу. Выяснилось, что она давно уже находилась под наблюдением психиатра из-за предрасположенности к шизофрении. О том, где сейчас находятся ее дети, пока нет информации.

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