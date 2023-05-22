В квартире Санкт-Петербурга во время ремонта нашли кость, похожую на детскую

В одном из домов на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга обнаружена страшная находка. Ей оказалась кость, по предварительным данным, принадлежащая ребенку.

Останки были найдены во время ремонтных работ по замене напольного покрытия.

Когда верхний слой паркета был поднят, глазам строителей предстала высохшая одиннадцатисантиметровая конечность. Для хозяина жилплощади это тоже стало неприятным сюрпризом. Сейчас кость отправлена в морг для исследования, — сообщает издание 78.ru.

Напомним, Санкт-Петербург имеет дурную славу города «потрошителя». Случаи с найденными частями тела в городе происходят по несколько раз в год.

После того, как на одной из главных улиц было найдено порубленное на кустки тело известного репера Энди Картрайта, городу в социальных сетях было присвоено мрачное шуточное название «Расчленинград».