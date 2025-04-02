В Красноярске мужчина получил 11 лет за принуждение ребенка к кражам алкоголя

Житель Красноярского края, который принуждал несовершеннолетнего ребенка к кражам, приговорен к 11 годам заключения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Как уточняется, осужденный угрожал своей сожительнице и ее дочери младшего школьного возраста. Девочку он заставлял похищать для него алкоголь.

«Мужчина приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак девочки бутылки со спиртным. Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда он покупал недорогие продукты питания, за которые рассчитывался на кассе», — сказано в материале издания.

Следствие установило, что с января по март 2023 года мужчина не менее пяти раз привлекал ребенка к своим преступным деяниям. Он был задержан во время очередной кражи.

11 лет назначенного ему срока злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.