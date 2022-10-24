В Краснодаре реабилитировали пластического хирурга-убийцу

Смертельный регламент спас хирурга-убийцу от наказания

Краснодарский суд признал Омара Халеда Мохамада виновным и… освободил его от уголовного преследования.

Обвинение настаивало на том, что в 2017 году, после завершения процедур, врач не оказал должного внимания пациентке и не наблюдал за состоянием её здоровья, что, в свою очередь, и привело несчастную женщину к смерти, вызывав у неё сердечно сосудистую недостаточность. Хирург свою вину не признал, утверждая, что действовал согласно регламенту.

В уголовном кодексе есть свои регламенты. Так, за причинение смерти по неосторожности виновному по первой части ст. 109 полагается 3 года лишения свободы.

При этом срок давности, после которого наказание снимается, составляет 2 года.

Суд над Омаром Мохамадом вынес свой обвинительный вердикт спустя шесть лет после инцидента.

Таким образом, хирург избежал тюремного заключения и был освобожден прямо в зале суда.

ФОТО: https://ru.freepik.com/