В Краснодаре реабилитировали пластического хирурга-убийцу
Смертельный регламент спас хирурга-убийцу от наказания
Краснодарский суд признал Омара Халеда Мохамада виновным и… освободил его от уголовного преследования.
Обвинение настаивало на том, что в 2017 году, после завершения процедур, врач не оказал должного внимания пациентке и не наблюдал за состоянием её здоровья, что, в свою очередь, и привело несчастную женщину к смерти, вызывав у неё сердечно сосудистую недостаточность. Хирург свою вину не признал, утверждая, что действовал согласно регламенту.
В уголовном кодексе есть свои регламенты. Так, за причинение смерти по неосторожности виновному по первой части ст. 109 полагается 3 года лишения свободы.
При этом срок давности, после которого наказание снимается, составляет 2 года.
Суд над Омаром Мохамадом вынес свой обвинительный вердикт спустя шесть лет после инцидента.
Таким образом, хирург избежал тюремного заключения и был освобожден прямо в зале суда.
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