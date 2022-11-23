В Краснодаре подвыпивший молодой человек нашел необычное место для отдыха
Ранним утром в дежурном управлении Росгвардии сработала тревожная кнопка. Вызов поступил из Центра детского творчества Карасунского округа столицы Кубани.
Прибывшему на место патрулю встревоженный охранник рассказал, что в пустующее в это время помещение проник посторонний.
Злоумышленнику удалось отогнуть пластиковый стеклопакет на первом этаже, после чего он заперся в классе и затих.
Вооруженные гвардейцы вскрыли дверь. И обнаружили подвыпившего гражданина, мирно спящего на одной из детских парт. Проснулся он уже в наручниках.
Сейчас молодой человек, которому едва исполнилось 21 год, передан в полицию.
Уже известно, что в поисках тихого места он, помимо окна, повредил еще и систему вентиляции.
Любителю «здорового сна после здорового отдыха» грозит возбуждение уголовного дела.