В Краснодаре подвыпивший молодой человек нашел необычное место для отдыха

Ранним утром в дежурном управлении Росгвардии сработала тревожная кнопка. Вызов поступил из Центра детского творчества Карасунского округа столицы Кубани.

Прибывшему на место патрулю встревоженный охранник рассказал, что в пустующее в это время помещение проник посторонний.

Злоумышленнику удалось отогнуть пластиковый стеклопакет на первом этаже, после чего он заперся в классе и затих.

Вооруженные гвардейцы вскрыли дверь. И обнаружили подвыпившего гражданина, мирно спящего на одной из детских парт. Проснулся он уже в наручниках.

Сейчас молодой человек, которому едва исполнилось 21 год, передан в полицию.

Уже известно, что в поисках тихого места он, помимо окна, повредил еще и систему вентиляции.

Любителю «здорового сна после здорового отдыха» грозит возбуждение уголовного дела.