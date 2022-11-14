В Краснодаре мужчина и разбил голову подростку из-за громкой музыки на колонке

Поздно вечером 8 ноября у одного из подъездов дома ЖК «Атлант» в Краснодаре компания подростков слушала магнитофон.

Женщина, проживающая в квартире, под окнами которой гремела музыка, вышла к компании и на повышенных тонах потребовала уйти или приглушить динамик.

После короткой перебранки подростки звук убавили, но остались возле подъезда.

Дальнейшее сейчас предстоит выяснить участковому и полиции. Предполагается, что женщина пожаловалась своему взрослому сыну.

Который вышел к подъезду и нанес одному из подростков удар в голову.

Мать 12-летнего любителя уличных тусовок обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ей пришлось вызывать скорую. Врачи ушибы мягких тканей подтвердили.

По последним данным, в инциденте замешана девушка обидчика, которая также приняла участие в перебранке и подверглась словесным оскорблениям со стороны подростков.

Возможно, именно это, а вовсе не громкая музыка, спровоцировало опасный удар.