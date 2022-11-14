В Краснодаре мужчина и разбил голову подростку из-за громкой музыки на колонке
Поздно вечером 8 ноября у одного из подъездов дома ЖК «Атлант» в Краснодаре компания подростков слушала магнитофон.
Женщина, проживающая в квартире, под окнами которой гремела музыка, вышла к компании и на повышенных тонах потребовала уйти или приглушить динамик.
После короткой перебранки подростки звук убавили, но остались возле подъезда.
Дальнейшее сейчас предстоит выяснить участковому и полиции. Предполагается, что женщина пожаловалась своему взрослому сыну.
Который вышел к подъезду и нанес одному из подростков удар в голову.
Мать 12-летнего любителя уличных тусовок обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ей пришлось вызывать скорую. Врачи ушибы мягких тканей подтвердили.
По последним данным, в инциденте замешана девушка обидчика, которая также приняла участие в перебранке и подверглась словесным оскорблениям со стороны подростков.
Возможно, именно это, а вовсе не громкая музыка, спровоцировало опасный удар.