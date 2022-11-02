13:15, 02 ноября 2022
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В Иркутске мужчина с ребенком катались провалились под лед на коньках
Первыми жертвами зимы стали 56-летний россиянин и 14-летний подросток.
Свидетелем трагического происшествия был одноклассник погибшего мальчика.
Сообщается, что он видел, как мужчина (предположительно отчим) и его несовершеннолетний друг вышли на тонкий лед на коньках.
Замерзшая поверхность проломилась под ними, в результате чего люди провалились в воду. Спасти несчастных не удалось.
Правоохранительные органы региона начали доследственную проверку.
Зима в России - время опасное.
Будьте бдительны и аккуратны!
ФОТО: https://photoclub.by/