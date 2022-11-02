В Иркутске мужчина с ребенком катались провалились под лед на коньках

Первыми жертвами зимы стали 56-летний россиянин и 14-летний подросток.

Свидетелем трагического происшествия был одноклассник погибшего мальчика.

Сообщается, что он видел, как мужчина (предположительно отчим) и его несовершеннолетний друг вышли на тонкий лед на коньках.

Замерзшая поверхность проломилась под ними, в результате чего люди провалились в воду. Спасти несчастных не удалось.

Правоохранительные органы региона начали доследственную проверку.

Зима в России - время опасное.

Будьте бдительны и аккуратны!

ФОТО: https://photoclub.by/