19:28, 24 октября 2022
1 мин.
В Германии врач случайно убил любовницу, подсыпав кокаин себе в член
В Германии женщина умерла после орального секса.
Причиной трагедии стала передозировка кокаина, который ее любовник подсыпал себе в член.
Процесс над 45-летним врачом наделал в много шума.
Пресса называла его Доктор – кокаиновый пенис, а адвокаты семьи погибшей Ивонны М. требовали денежной компенсации.
В итоге Андреас Нидербихлер получил не только 9 лет тюрьмы, но еще и разорительный штраф в размере около 30 тысяч фунтов.
Почти половина суммы получит страховая медицинская компания IKK Gesund Plus, в которой Ивонна застраховала свое здоровье.
16 тысяч фунтов будут перечислены мужу покойной – на похоронные расходы и в качестве моральной компенсации за смертельный адюльтер супруги.
Источник:https://www.mk.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#муж,
#жена,