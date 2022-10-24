В Германии врач случайно убил любовницу, подсыпав кокаин себе в член

В Германии женщина умерла после орального секса.

Причиной трагедии стала передозировка кокаина, который ее любовник подсыпал себе в член.

Процесс над 45-летним врачом наделал в много шума.

Пресса называла его Доктор – кокаиновый пенис, а адвокаты семьи погибшей Ивонны М. требовали денежной компенсации.

В итоге Андреас Нидербихлер получил не только 9 лет тюрьмы, но еще и разорительный штраф в размере около 30 тысяч фунтов.

Почти половина суммы получит страховая медицинская компания IKK Gesund Plus, в которой Ивонна застраховала свое здоровье.

16 тысяч фунтов будут перечислены мужу покойной – на похоронные расходы и в качестве моральной компенсации за смертельный адюльтер супруги.

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