В Екатеринбурге воспитатель частного сада запнулась и упала на 2-летнего мальчика

В Екатеринбурге мама обвинила воспитателя частного сада в том, что та запнулась о ее двухлетнего сына и упала на ребенка. В результате мальчик получил ушибы.

Подробности сообщает E1.ru.

Женщина начала водить сына в частный сад в августе. Она утверждает, что все пять посещений ребенок возвращался домой в синяках, а в последний раз – с травмой головы.

«Марк шел чуть впереди воспитателя за руку с ней, она отвлеклась на разговоры, запнулась о моего сына, упала на колено и на ребенка», - поделилась россиянка.

По ее словам, сын ударился затылком об асфальт. Другая воспитатель увидела это и унесла мальчика в помещение. Никто матери об этом не рассказал. Только приехав забирать сына в 12 часов, она увидела ребенка в слезах и с ссадиной под глазом. Уже дома мама заметила у мальчика синяк на затылке.

Женщина тут же позвонила воспитателю – та подтвердила падение. Мама обратилась в больницу и зафиксировала травмы.

Известно, что стоимость посещения сада в месяц составляет 50 тыс. рублей. После случившегося женщине вернули 76 тыс. – сумма включала моральную компенсацию, ее оценили в 35 тыс. Однако женщина собирается требовать 1,2 млн, а также обратиться с заявлениями в СК, прокуратуру и другие ведомства.

Представитель сада рассказала, что компенсацию определили, исходя из судебной практики при назначении выплат в случае нанесения легкого вреда здоровью. Сумму определили на основании справки от матери с диагнозом «гематома». Также в саду сообщили об угрозах со стороны женщины.

