15:57, 12 февраля 2023
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В Екатеринбурге полуголый мужчина залез на дерево, нанеся урон машинам
В Екатеринбурге обнаженный мужчина залез на дерево, напугал соседей и промял две машины.
Фото: freepik
Вечером выходного дня на Уралмаше неизвестный мужчина залез на дерево почти без одежды. Соседи испытали страх, наблюдая за происходящим.
Отмечается, что мужчина успел промять крыши нескольких машин. На дереве дебошир кричал, утверждал о покушении на него и просил помощи.
Сотрудники полиции и врачи выехали на место происшествия и забрали мужчину в больницу.
Источник фото:freepik
Источник:тг-канал "Инцидент Екатеринбург"
Автор:Галина СьюТеги: