В Екатеринбурге полуголый мужчина залез на дерево, нанеся урон машинам

Вечером выходного дня на Уралмаше неизвестный мужчина залез на дерево почти без одежды. Соседи испытали страх, наблюдая за происходящим.

Отмечается, что мужчина успел промять крыши нескольких машин. На дереве дебошир кричал, утверждал о покушении на него и просил помощи.

Сотрудники полиции и врачи выехали на место происшествия и забрали мужчину в больницу.