В Екатеринбурге насильник и убийца сбежал из-под домашнего ареста

Инцидент, после которого 45-летний житель области получил электронный браслет и был посажен под домашний арест, произошел в апреле 2023 года. Мужчина взялся подвезти 22-летнюю девушку на каршеринговой автомашине.

Остановив автомобиль в безлюдном месте, он раздел пассажирку и в течение пяти часов насиловал, связав ее же лосинами. После чего, как и обещал, довез до дома.

Жертва заявила в полицию, однако мужчина вины не признал. Он утверждал, что все сексуальные действия совершались по обоюдному согласию.

Как сообщает екатеринбургский портал E1.ru, 23 мая предполагаемый насильник срезал браслет и пустился в бега. При этом в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к суду за убийство.