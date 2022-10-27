В детсаду матери устроили массовую драку

Две матери пятилетних малышей схлестнулись в драке так, что разнимать пришлось Росгвардии

Детский садик в городе Первоуральске стал местом жесткой разборки Елены Разумной и Екатерины Зязевой.

Окончательную точку в конфликте поставит суд.

Причина конфликта, разумеется, «цветы жизни» - дети. Один укусил, другой толкнул, тот заревел, этот тоже…

Обычная история, которую молодые мамы решил продолжить не вполне обычным способом. Вместо того, чтобы по-хорошему договориться с воспитательницами, чтобы те лучше приглядывали за малышами, они сначала обратились к ненормативной лексике, а потом схватились в рукопашную.

Перепуганные сотрудники детского сада вызвали Росгвардию. Которой, не без труда, удалось растащить дерущихся.

Как выяснилось, конфликт нарастал несколько месяцев, обрастая устными угрозами «убить» и «поджечь квартиру», и письменными претензиями в различные городские и районные инстанции.

Кто виноват, кто прав – выяснится на суде. Однако, судя по всему, администрация детского сада, ставшая местом побоища, фигурировать в деле не будет.

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