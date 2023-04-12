В день похорон подростка в Челябинске было задержано 18 человек

Конфликт начался в соцсетях и постепенно перешёл в офлайн. Две компании решили выяснить отношения на улице около торгово-развлекательного комплекса. Достичь консенсуса словами, разумеется, не удалось. Завязалась драка, в результате которой погиб подросток.

День похорон в городе выдался неспокойным. По информации URA.ru, полиция скрупулёзно проверяла всех подозрительных граждан.

В результате у многих появившихся вокруг похоронной процессии челябинцев были изъяты средства обороны, такие, как перцовые баллончики, газовые пистолеты и ножи.

К вечеру по всему Челябинску были задержаны и доставлены в отделение полиции 18 человек. Их непосредственная причастность к нападению на парня и драке около ТРК не доказана, поэтому связывать задержание с проходящий траурной церемонией не стали.