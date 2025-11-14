В Черкесске мать родила девочку и подарила акушерке, не желая ее воспитывать

В Карачаево-Черкесии двум женщинам предъявлено обвинение в попытке передать новорожденного ребенка.

Как сообщили в Следственном управлении СК по республике, в 2022 году в перинатальном центре города Черкесска местная жительница родила девочку. Не желая брать на себя ответственность за младенца и ее дальнейшее воспитание, она сообщила об этом заведующей акушерского отделения. Сотрудница учреждения предложила молодой маме отдать ребенка, пообещав найти для малышки приемных родителей.

Женщины устно заключили соглашение о безвозмездной передаче новорожденной. Однако впоследствии акушерка забрала девочку себе, оформив документы на вымышленные анкетные данные.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. “б, в, з” ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обеим обвиняемым меры пресечения.

