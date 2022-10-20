В Челябинске двухлетнему мальчику практически отрубило пальцы мангалом

В Челябинске упавший на руку двухлетнего мальчика мангал практически отрубил малышу пальцы. Врачи спасали конечности несколько часов: собирали переломы и сшивали ткани.

Ребенок получил травму на даче, куда его взяли с собой родственники. Мальчик играл во дворе, и в какой-то момент на него опрокинулся тяжелый мангал.

Со сломанными костями и почти отрубленными пальцами двухлетнего мальчика привезли в больницу, врачи сразу увезли его на операцию.

Из ран вычищали мусор и уголь, затем специалисты собирали переломы. Доктора предотвратили гнойное воспаление кисти и спасли пальцы.

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