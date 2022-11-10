10:52, 10 ноября 2022
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В Челябинске будут судить воспитательницу, пихавшую еду в рот трехлетнему мальчику
В Челябинске воспитательница силой попыталась накормить трехлетнего мальчика, который отказывался от обеда. Сначала женщина взяла его руку с ложкой и буквально заталкивала еду в рот, а затем ударила несовершеннолетнего по лицу.
Инцидент произошел в декабре 2021 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником.
Прокуратура установила, что воспитательница допустила жестокое обращение с ребенком, причинив ему боль и нравственные страдания. Дело направлено в суд.
Ранее в Москве воспитательница избила ребенка до сотрясения мозга из-за непослушания. Мальчика госпитализировали прямо из дошкольного учреждения. В обстоятельствах инцидента будут разбираться следствие и прокуратура.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Прокуратура Челябинской области
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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