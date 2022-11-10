В Челябинске будут судить воспитательницу, пихавшую еду в рот трехлетнему мальчику

В Челябинске воспитательница силой попыталась накормить трехлетнего мальчика, который отказывался от обеда. Сначала женщина взяла его руку с ложкой и буквально заталкивала еду в рот, а затем ударила несовершеннолетнего по лицу.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником.

Прокуратура установила, что воспитательница допустила жестокое обращение с ребенком, причинив ему боль и нравственные страдания. Дело направлено в суд.

Ранее в Москве воспитательница избила ребенка до сотрясения мозга из-за непослушания. Мальчика госпитализировали прямо из дошкольного учреждения. В обстоятельствах инцидента будут разбираться следствие и прокуратура.