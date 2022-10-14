В Австралии судят учительницу, совратившую девочку-подростка

В конце прошлого века 26-летняя Элиза Эррчилло несколько раз приглашала несовершеннолетнюю ученицу католической школы в гей-клубы и, судя по всему, испытывала к ней нешуточную страсть.

Девочка, по словам одной из своих подруг, отвечала взаимностью.

Свою интимную близость пара тщательно скрывала, но… по прошествии 25 лет преступная связь непостижимым образом выплыла наружу.

Сейчас 51-летняя Элиза находится под следствием. Свою вину она не признает. И пока отпущена под залог.

Любопытно, что вот уже восемь лет на Зеленом континенте существует специальная виртуальная программа, позволяющая полиции выявлять людей, склонных к педофилии.

В октябре 2014 года некто Скот Роберт Хэнсен был осужден судом Брисбена за сексуальные действия в отношении десятилетней филиппинки Sweetie, которая была нарисована компьютером и служила приманкой. Отслеживали правда действия педофила живые сотрудники спецслужб.

Хэнсен стал первым в мире человеком, осужденным за секс с машиной. Он получил два года тюрьмы.