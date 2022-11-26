В Австралии около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин заполонили пляж для инсталляции

Инсталляция американского фотографа Спенсера Туника привлекла внимание публики. Около 2,5 тысячи человек собралось на пляже Бонди-бич под лучами солнца.

Отмечается, что ради фотосессии в Австралии изменили законодательство, которое запрещало находиться на пляже без одежды. Проект сделан для напоминания людям в нужности регулярной проверки на рак кожи.