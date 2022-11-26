18:05, 26 ноября 2022
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В Австралии около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин заполонили пляж для инсталляции
Инсталляция американского фотографа Спенсера Туника привлекла внимание публики. Около 2,5 тысячи человек собралось на пляже Бонди-бич под лучами солнца.
Отмечается, что ради фотосессии в Австралии изменили законодательство, которое запрещало находиться на пляже без одежды. Проект сделан для напоминания людям в нужности регулярной проверки на рак кожи.
Источник фото:freepik
Источник:The Guardian
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
#рак