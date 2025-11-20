В американском парке «Мир Уолта Диснея» умер пятый посетитель за четыре недели

В парке «Мир Уолта Диснея» в штате Флорида, США, скончался пятый за месяц посетитель. Об этом пишет New York Post.

Сообщается о смерти 79-летнего мужчины, который потерял сознание на одном из аттракционов. Сотрудники парка остановили его работу, оказали первую помощь и вызвали медиков. Однако врачам не удалось спасти посетителя.

По данным издания, это уже пятый похожий случай, начиная с 25 октября. До этого на другом аттракционе скончался еще один пожилой мужчина, двум другим также стало плохо во время катания. Плюс, один человек умер в гостиничном корпусе парка.

Как отметили представители «Мира Уолта Диснея», во всех случаях сотрудники курорта действовали согласно соответствующим протоколам безопасности и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, все аттракционы прошли надлежащую проверку и были признаны технически исправными.

