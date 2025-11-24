Увидели бы дым: спелеолог опроверг новую версию о местонахождении пропавшей в Красноярском крае семьи

Член Красноярского краевого клуба спелеологов Сергей Землянский опроверг версию, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла спрятаться в одной из пещер. В беседе с aif.ru эксперт отметил, что выжить в расположенных в районе Кутурчинского Белогорья пещерах практически невозможно.

По его словам, температура там держится около плюс четырех градусов, поэтому возникает постоянная необходимость в согревании. В таком случае спасатели увидели бы дым или следы заготовки дров, которые обязательно остались бы.

«А раз входы вертикальные — то и места для нормального жилья там нет. Да и кто будет два месяца жить в такое время без теплой одежды?» — заметил спелеолог.

Он добавил, что вероятность упасть в вертикальный вход пещеры также маловероятна. Для спуска нужна веревка, поскольку они похожи на колодец глубиной в несколько метров.

Землянский рассказал, что пещеры в районе Кутурчинского Белогорья в основном небольшие, длиной в несколько десятков метров. В них иногда протекают ручьи или речки.

Ранее судмедэксперт Кириленков сообщил, что останки семьи Усольцевых опознают по ДНК.