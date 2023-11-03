Уголовное дело возбудили из-за отказа в госпитализации и смерти 16-летнего юноши

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнео подростка в Республике Татарстан. Несовершеннолетний скончался после того, как ему отказали в госпитализации, передает Telegram-канал Следком.

По данным правоохранителей, уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Подросток, проживавший в поселке Осиново, обратился в больницу с жалобами на головные боли и сильные судороги в шее. При осмотре врачи не обнаружили у несовершеннолетнего пациента патологий и отправили его домой. На следующий день стало известно, что мальчик скончался. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, находится на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее в Ростовской области девочка с опухолью ждала реанимобиль 12 часов. Ребенок дождался спецтехнику, но спасти его все равно не удалось.