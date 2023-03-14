22:22, 14 марта 2023
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Удар тока в розетке обернулся для двухлетней жительницы Петербурга электротравмой
В Санкт-Петербурге девочка попала в реанимацию, засунув шпильку в розетку.
Вечером 13 марта в одну из больниц города на Неве была доставлена двухлетняя девочка.
Ребёнок находился без сознания и, как сообщила его мать, был найден на полу в гостиной рядом с розеткой.
Малышку поместили в реанимацию, диагностировав электротравму.
Примечательно, что сама по себе электротравма считается достаточно редким повреждением и влечёт за собой нарушение деятельности основных органов и систем организма.
В ходе выяснения подробностей инцидента, было установлено, что малышка подобрала с пола мамину шпильку и засунула её головку расположенную внизу стены незащищенную розетку.