Удар тока в розетке обернулся для двухлетней жительницы Петербурга электротравмой

В Санкт-Петербурге девочка попала в реанимацию, засунув шпильку в розетку.

Вечером 13 марта в одну из больниц города на Неве была доставлена двухлетняя девочка.

Ребёнок находился без сознания и, как сообщила его мать, был найден на полу в гостиной рядом с розеткой.

Малышку поместили в реанимацию, диагностировав электротравму.

Примечательно, что сама по себе электротравма считается достаточно редким повреждением и влечёт за собой нарушение деятельности основных органов и систем организма.

В ходе выяснения подробностей инцидента, было установлено, что малышка подобрала с пола мамину шпильку и засунула её головку расположенную внизу стены незащищенную розетку.